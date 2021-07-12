Ведущая всплошила поклонников вопросом о любимых книгах

Как сообщает Politeka.net, Леся Никитюк любит демонстрировать поклонникам аутфиты из своего гардероба. Она умеет подчеркнуть свои стройные формы мастерски умело подобранным нарядом как в кадре, так и в повседневной жизни.

Кроме того, она любит путешествовать и никогда не отказывается от прочтения интересной книги. На своей страницы в Instagram, ведущая спросила совета, что ей прочесть на досуге.

Свой поста она сопроводила снимком из библиотеки. Для посещения читальни она выбрала смелый наряд, который себе могут позволить лишь обладательницы идеальных ножек.

Так, на Никитюк можно увидеть зеленый топ в мелкую клетку и короткие шортики с черного цвета. Аутфит выгодно подчеркнул волнительные изгибы ведущей: стройные ножки и аппетитные ягодицы, которые она продемонстрировала, когда поднялась по стремянке, чтобы взять книжку с верхней полки. Она распустила гладкие ровные волосы.

Поклонники заверили Лесю, что она обладает естественной красотой и грацией. А также советовали ей книги к прочтению.

"Да Леся с тобой можно и книгу почитать", "Задок огонь", "Правильно, к знаниям надо тянуться, но лучше в юбке", "Королева мира. Супер ножки", "Гордость сразу берет за наших украинских красавиц", - писали пользователи сети.

Напомним, Леся Никитюк в одной сорочке и жемчугах взбудоражила образом мавки.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк и Полякова не сдержались, увидев, какой Сумская была в 16 лет.

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