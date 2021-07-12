Ведущая всплошила поклонников вопросом о любимых книгах
Как сообщает Politeka.net, Леся Никитюк любит демонстрировать поклонникам аутфиты из своего гардероба. Она умеет подчеркнуть свои стройные формы мастерски умело подобранным нарядом как в кадре, так и в повседневной жизни.
Кроме того, она любит путешествовать и никогда не отказывается от прочтения интересной книги. На своей страницы в Instagram, ведущая спросила совета, что ей прочесть на досуге.
Свой поста она сопроводила снимком из библиотеки. Для посещения читальни она выбрала смелый наряд, который себе могут позволить лишь обладательницы идеальных ножек.
Орбакайте показала, копией кого растет внучка Пугачевой: «Не в бабушку, и не в маму»
ЧП на выступлении Тины Кароль, раскрыты жуткие подробности: "Оказалась в дымке угарного газа"
Юная дочь Ольги Фреймут, решившая уехать из Украины, поразила заявлением: "В первую очередь..."
Шоптенко призналась, почему после дуэта с Винником больше не выйдет на паркет "Танців з зірками": "Чувствую себя..."
Украинцы получат по 2000 гривен к пенсиям: кто может рассчитывать на доплаты
Так, на Никитюк можно увидеть зеленый топ в мелкую клетку и короткие шортики с черного цвета. Аутфит выгодно подчеркнул волнительные изгибы ведущей: стройные ножки и аппетитные ягодицы, которые она продемонстрировала, когда поднялась по стремянке, чтобы взять книжку с верхней полки. Она распустила гладкие ровные волосы.
Поклонники заверили Лесю, что она обладает естественной красотой и грацией. А также советовали ей книги к прочтению.
"Да Леся с тобой можно и книгу почитать", "Задок огонь", "Правильно, к знаниям надо тянуться, но лучше в юбке", "Королева мира. Супер ножки", "Гордость сразу берет за наших украинских красавиц", - писали пользователи сети.
Напомним, Леся Никитюк в одной сорочке и жемчугах взбудоражила образом мавки.
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк и Полякова не сдержались, увидев, какой Сумская была в 16 лет.
Также Politeka писала, Леся Никитюк залезла в воду, пикантно приподняв подол платья.