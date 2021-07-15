Телеведущая Леся Никитюк показала фото в купальнике и насмешила фанатов видом заднего плана

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Леся Никитюк часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно телезвезда выложила в сеть жаркое фото в купальнике, которое правда вызвало смех у фанатов. Дело в том, что помимо Леси на снимке есть и другие люди, особенно внимание пользователей привлек мужчина в красных трусах, который лежит в стороне от телеведущей.

И пока Леся изящно позирует на камеру в стильном купальнике и демонстрирует загорелую фигуру. В подписи к фотографии она спрашивает, кто бы ей спинку намазал. А мужчина рядом и не подозревает, что попал в кадр и стал настоящей звездой.

В комментариях начали бурно обсуждать снимок Никитюк, спрашивая ее о мужчине на заднем плане: "Леся, смотри, чтобы дела инфаркт не хватил", "Мужчину в красных шортах можно попросить. Правда осторожно, а то не приведи Господи инфаркт хватит", "То не Притула в красных трухашках?", "Справа – новый ухажёр?".

Напомним, Никитюк еле влезла в тесный латексный костюм, повторив "подвиг" Кардашьян: "А в туалет как?".

Как сообщала Politeka, Известный продюсер высказал все, что думает о поющей Лесе Никитюк: "Был очень удивлен".

Также Politeka писала, Леся Никитюк "залепила" Притуле локтем в лицо, не постеснявшись камеры: "Не могу удержаться...".