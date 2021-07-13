Ведущая Леся Никитюк оказывается полна сюрпризов и нераскрытых талантов

33-летняя звезда ранее уже пробовала себя в роли певицы, выпустив две песни (одна из них стала саунд-треком ее авторской программы "Lе маршрутка"). Композиции для нее написал известный украинский продюсер Руслан Квинта. На днях он признался, что "наслаждается" талантом Леси. Речь об этом зашла в программе "Відверто.LIVE" с Татьяной Гончаровой, передает Politeka.net.

"Леся Никитюк меня просила про песню где-то полгода... Я смотрел ее пилотные выпуски, наслаждался...", - заявил Квинта.

"Серьезно наслаждался?", - немного со скепсисом переспросила его ведущая.

"Ну, конечно... я был очень удивлен... И когда мы с ней работали на проекте "Маскарад" в прошлом году, она пела "Toxic" - я тебе скажу, Бритни Спирс курит. Она очень талантливая девочка, очень. Сейчас я написал еще одну песню, захотелось написать ей...", - подытожил продюсер.

Никитюк отреагировала на похвалы Квинты, выставив фрагменты из его интервью в своих "сториз" в Инстаграм.

"Спасибо, братишка😘", - написала она, а потом добавила (там, где он сравнил ее со Спирс), - "Поняли?"

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