Телеведущая Леся Никитюк соблазнила Владимира Дантеса на глазах у всех, кадры попали в сеть

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Леся Никитюк часто радует свою армию поклонников яркими фото и видео в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась забавными снимками, на которых позирует в интересной локации, а на одном из кадров запечатлена в компании мужа Нади Дорофеевой Владимира Дантеса.

Как видно, перед камерой Леся появилась в дерзком мини-платье интересного фасона, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и длинные ноги. Волосы телезвезды распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

На одном из снимков к ногам Никитюк прильнул Владимир Дантес, и надо сказать, что выглядит он очень странно, как будто пьян. В подписи к публикации телеведущая написала: "Ну тут все логично… горячий цех, горячая ведущая. Парниша @vladimirdantes подкатил".

Напомним, Никитюк в дерзком мини прильнула к мужу Дорофеевой: "Парочка".

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