Известный певец и шоумен Владимир Дантес признался, почему не любит свой день рождения

Как сообщает Politeka.net, известный исполнитель Владимир Дантес презентовал новый сольный альбом, и в честь этого устроит вечеринку, на которую позвал друзей и мира шоу-бизнеса. На мероприятии побывала и Катя Осадчая, которая снимала свою программу "Светская жизнь". В интервью телеведущей Дантес помимо прочего признался, что не любит свой день рождения.

"Я смотрю свои фото в 25 и фото свои сейчас почти в 33, и понимаю, что возраст мне на пользу, где-то до 50-ти. Это самый прикольный возраст, когда ты в самом расцвете сил", - рассказал Владимир, отвечая на вопрос Кати о переживаниях относительно возраста.

Также артист признался, что не любит свой день рождения, причем это еще с детства. "Я ненавижу свой день рождения, потому что он летом. Я думаю, что все, кто родился летом, не любят свой день рождения. Еще с детства – никого нет – кто-то там в село уехал, кто-то на море, и ты никого не можешь пригласить", - признался Дантес.

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