Сольный певец Владимир Дантес презентовал свой дебютный альбом после многих лет молчания
Как сообщает Politeka.net, известный артист и шоумен Владимир Дантес когда-то был популярным певцом, после проекта "Фабрика звезд" он выступал в дуэте с Вадимом Олейником. А теперь вернулся в музыку и презентовал сольный альбом, организовав звездную вечеринку на крыше (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
На мероприятии побывала и Катя Осадчая, которая снимала свою программу "Светская жизнь". В интервью телеведущей Дантес признался, что немного завидует просмотрам клипов свой жены Нади Дорофеевой и группе Måneskin, которая победила на Евровидении.
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"Конечно, мне хочется иметь такое же количество просмотров, как у Нади, как у Jay-Z, как у Måneskin – победителей Евровидения, это сейчас самая крутая группа", - признался Владимир. Также Катя спросила его о доходах, и у кого они больше – у него или у Дорофеевой. Однако, Дантес увильнул от ответа.
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