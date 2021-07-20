Известная украинская певица Надя Дорофеева показала нежный образ рядом с молодым блогером

Не так давно Надя рассказала о намерении завести детей. По словам Нади, это произойдет тогда, когда они с супругом будут к этому готовы. Тогда звезда также добавила, что сольная карьера точно не является помехой для материнства.

При этом также Надя сказала, что сейчас они с Владимиром Дантесом пока не собираются этого делать и живут для себя. Недавно в социальной сети поклонники же вновь подняли тему материнства, пусть и в шутку.

Артистка сделала несколько фото с молодым Тик-ток блогером, однако некоторые моменты на представленных кадрах заинтересовали фанатов. В особенности, свободный в области талии наряд певицы и сама поза, которую она приняла для фото.

Вот что пишут в сети:

«Собрались с Надей поснимать ТикТоки 😂💖; А вы случайно не сёстры?;; Вы так похожи🔥; Будто близняшки😍; вы случайно не сёстры🤔; Вы Наде держите живот, как будто у неё кто-то внутри😂;

Стоит напомнить, о беременности в интервью весной Надя сказала:

"Никогда меня карьера не останавливала в этом вопросе, как многие думают. Все дело в том, что мы с Вовой еще просто не готовы. Данный вопрос в нашей семье фигурирует постоянно. Мы сами шутим в социальных сетях о пополнении, но мы это сделаем через наше общее и осознанное решение", – рассказала подробнее звезда.

Напомним, Дорофеева в коротком топе на прогулке ошеломила даже Дантеса: "Ожог глаз от такой красоты".

Как сообщала Politeka, Дорофеева в узком костюмчике показалась в полный рост, заставив Дантеса взвыть: "Уже можно...".

Также Politeka писала, что Дорофеева в топе сверкнула точеной фигуркой, которой можно позавидовать: "Эстетика".