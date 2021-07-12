Популярная украинская певица Надя Дорофеева нарядилась в эффектный костюмчик
Артистка уже давно развивает свой микроблог в Инстаграм, в котором сейчас насчитывается пять миллионов подписчиков, сообщает Politeka.net.
После ухода из "Время и стекло" певица старается еще больше привлечь внимание, как сольная исполнительница. Звезда предстает в самых интересных образах. В этот раз красотка предстала в стильном костюмчике, благодаря которому во всей красе стали видны плоский животик и стройные ножки.
Топик отлично подчеркнул формы, а мини-юбка - бедра. Завершили образ кеды, которые сделали образ более дерзким.
"Как я полюбила лето 💔", - написала Надя.
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За 15 минут публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.
"Надяяя❤️", "Да, лето идеальное 😍, атмосфера", "шикарная 😍", "Как мы любим лето с твоими концертами🔥♥️", "шикарная 😍", "Безумно красиво 💔", "Дарина лучший фотограф😍!!", "Как я полюбила Надю🙃❤️", "Эстетика 😍", "Очень красивый😍😍😍❤️❤️❤️", "😍😍 А кааааак я лето люблю! Ммммм! 😍😍", "Надя любит лето, так как я люблю Надю😍❤️", - написали пользователи сети.
Отметим, Надя Дорофеева от природы очень стройная, поэтому не прикладывает больших усилий для поддержания себя в форме.
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