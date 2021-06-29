Популярная украинская певица Надя Дорофеева призналась, что смогла полюбить купальники только после того, как стала по-настоящему довольна своим телом

Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Надя рассказала, что является счастливой обладательницей целой мини-коллекции купальников. При этом звезда призналась, что ее отношения с этим нарядом не всегда складывались легко.

«Моя страсть к купальникам пробудилась, когда я начала больше заниматься спортом, приняла и полюбила свое тело. Сейчас у меня штук 10 – в отпуске обожаю их менять!», - рассказала Дорофеева.

В подтверждение своих слов певица поделилась снимком, на котором позирует в купальнике. На ней плавки с черно-белым узором на тонких веревочках, а также обтягивающий топ с длинными рукавами. Певица позирует, стоя на живописных скалах.

Поклонники Нади не смогли пройти мимо этого поста.

«Тебе так превосходно идут купальники», «Богиня красоты», «Твое тело прекрасно», «Надя, отдай фигуру!!», «С такой-то фигурой грех купальники не носить», - пишут люди.

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