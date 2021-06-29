Популярная украинская певица Надя Дорофеева призналась, что смогла полюбить купальники только после того, как стала по-настоящему довольна своим телом
Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Надя рассказала, что является счастливой обладательницей целой мини-коллекции купальников. При этом звезда призналась, что ее отношения с этим нарядом не всегда складывались легко.
«Моя страсть к купальникам пробудилась, когда я начала больше заниматься спортом, приняла и полюбила свое тело. Сейчас у меня штук 10 – в отпуске обожаю их менять!», - рассказала Дорофеева.
В подтверждение своих слов певица поделилась снимком, на котором позирует в купальнике. На ней плавки с черно-белым узором на тонких веревочках, а также обтягивающий топ с длинными рукавами. Певица позирует, стоя на живописных скалах.
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Поклонники Нади не смогли пройти мимо этого поста.
«Тебе так превосходно идут купальники», «Богиня красоты», «Твое тело прекрасно», «Надя, отдай фигуру!!», «С такой-то фигурой грех купальники не носить», - пишут люди.
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