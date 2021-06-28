Популярная певица Надя Дорофеева в маленьком бирюзовом комплекте показала стройную фигуру

Практически под каждым фото Нади, на котором она демонстрирует изящные изгибы, у артистки спрашивают о ее весе и секретах красоты. Сама исполнительница не раз говорила, что ее вес обычно колеблется в пределах 50-51 кг при росте 169 сантиметров.

В этот раз в разделе Стори Надя поделилась домашними кадрами, показывая новое белье. Лазурный оттенок топика и такого же оттенка нижняя часть комплекта хорошо смотрелись по фигуре Дорофеевой.

Примечательно, что при такой изящной и аккуратной фигуре на диетах Надя не сидит, более того – артистка любит вкусно поесть:

"Я обожаю кушать, могу съесть котлетки с пюрешкой — обычную нормальную еду", — рассказала Дорофеева ранее в одном из своих интервью. По словам Нади, было время, когда она сильно комплексовала, что худая, но принимать себя нужно таким, какой ты есть.

Напомним, Надя Дорофеева вышла на сцену в откровенном наряде, взбудоражив фанатов: "Нереальный кайф"

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