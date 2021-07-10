Популярная украинская певица Надя Дорофеева похвасталась плоским животом, задрав маечку

Артистка от природы очень стройная, поэтому ей не грех похвастаться фигурой перед поклонниками, сообщает Politeka.net.

В своих аккаунтах в Инстаграм и "Тик Ток" певица часто предстает в интересных образах. Так, в этот раз звезда сняла себя в розовой маечке и длинных джинсах. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Для придачи кадру особой пикантности певица задрала маечку, сверкнув плоским животом и тонкой талией.

Также на кадрах певица, немного выгибалась, чтобы в более выгодном свете продемонстрировать достоинства фигуры.

"Всем мяу", - написала Надя.

Публикация в "Тик Ток" собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Рай для пацанов🤭⏭️", "Надюша, ты просто шикарна на фото 🥰🥰🥰😁😁😁😅😅😅🥺🥺🥺", "какой пресс", "Это кто тут такая красивая 💔💔💔", "аоаоаоа какая красивая 🛐", "Если бы садили за красоту, то ты бы самая первая села 😍😍😍", "шо ж ты такая классная то💚", - написали пользователи сети.

Отметим, Надя Дорофеева не только певица, но также блогер-миллионник. На ее Инстаграм подписаны пять миллионов человек, а на "Тик Ток" - три миллиона. Посты быстро собирают тысячи лайков и много комментариев.

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