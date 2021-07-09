Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась яркими кадрами своего выступления

Артистка после 10-летней работе в группе "Время и стекло" занялась сольной карьерой, сообщает Politeka.net. Сейчас звезда, как самостоятельная единица участвует в различных съемках и мероприятиях. На днях Надя выступила на музыкальном фестивале "Atlas Weekend".

Красотка поделилась яркими кадрами своего выступления в Инстаграм. Как видно по снимкам, Надя поменяла несколько образов. Так, звезда пела на сцене в белом костюме с вырезами, с розовым париком и с гитарой. Кроме того, певица выступала в прозрачных брюках.

На выступление Дорофеевой с коллегами из группы MOZGI пришла масса народу.

"Всем спасибо ! Жду встречи с вами на следующих концертах 💙", - написала артистка.

За 40 минут публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Любим и до новых встреч♥️", "А мы как ждём 😍", "А мы как ждём 😍😍😍🔥🔥🔥", "Этот образ🔥 , кайф😍", "Спасибо тебе и твоей команде!🔥 а также с годовщиной вас, Надя и Вова! Будьте всегда веселыми, счастливыми и чтобы с каждым годом ваш брак становился и крепче и крепче❤️", "🔥🔥🔥и мы тоже ждем встречи с тобой💗", " Самая лучшая😢😍❤️", "Это был разрыв!", - написали пользователи сети.

Напомним, в Надю Дорофееву швырнули тяжелым предметом, заставив кричать от страха

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