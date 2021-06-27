Певица Надя Дорофеева показала необычное фото в соцсети, удивив поклонников

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Надя Дорофеева, которая после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру, порадовала поклонников необычным фото в соцсети Instagram. Красотка выложила интересный снимок, на котором появилась в стильном образе и удивила стройной фигурой, похоже, артистка похудела в последнее время.

На новой фотографии Надя запечатлена в интересной локации, она присела в соблазнительной позе и не смотрит в объектив. Перед камерой звезда появилась в модном прикиде – на ней темные штаны с "дырками" на коленях и темный топ, под которым видно светлую кофточку, а завершают образ массивные темные ботинки. Волосы красотки распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице легкий макияж и загадочная улыбка.

В подписи к фото Дорофеева написала: "Каждый день в голове миллион Почему. Почему лето так быстро заканчивается? Почему так много офигенной новой музыки?". Пользователи тут же принялись комментировать новый снимок певицы: "Красотка", "Ты прекрасная", "О, какая талия", "Почему вы постоянно повышаете уровень красоты?", "Хорошее фото, Надя", "Красавица", "Какие туфли", "Наденька, вы такая красивая".

Напомним, Надя Дорофеева вышла на сцену в откровенном наряде, взбудоражив фанатов: "Нереальный кайф"

Как сообщала Politeka, Дантес заставил Дорофееву гордиться, певица не сдержала чувств: "Так счастлива, что ты наконец сделал это".

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