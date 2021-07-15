Популярная украинская певица Надя Дорофеева похвасталась тонкой талией в коротком топе

Известная артистка следит за трендами, и всегда выглядит по последнему писку моды, сообщает Politeka.net. При этом на стройной фигуре Нади каждый наряд смотрится идеально.

В этот раз звезда надела короткий топик, благодаря которому оголилась тонкая талия и прекрасный пресс. Сверху Надя надела белую жилетку. А белые шортики отлично сидели на звезде.

Артистка завершила образ разными аксессуарами.

"Приветики 🤍", - написала Дорофеева, поставив геолокацию: "Одесса".

За 15 минут публикация собрала почти 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Ожог глаз от такой красоты", - написал ошеломленный муж Дорофеевой, певец Владимир Дантес.

"Бывал в Одессе много раз и горя не знаю", "Твоя Фигура 🔥😍", "Когда будет ребенок??", "Почему мне так нравятся твои образы?", "Какая красивая✨", "Какой стиль😍💔 НЕВЕРОЯТНАЯ!", "И эта красота сейчас гуляет по улицам Одессы🙌❤️", "Вау, БОГИНЯ❤️❤️❤️🔥🔥🔥😍😍😍", "Шикарная❤️❤️❤️❤️🤍🤍🤍🤍🤍", "Надя😍С каждым постом ты всё больше и больше заставляешь влюбиться в тебя🤤", - написали другие пользователи сети.

Отметим, Надя Дорофеева старается правильно питаться, а также занимается спортом. По признанию артистки, у нее не сразу проявилась любовь к занятиям.

Напомним, Дорофеева в топе сверкнула точеной фигуркой, которой можно позавидовать

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