Популярная украинская певица Надя Дорофеева похвасталась тонкой талией в коротком топе
Известная артистка следит за трендами, и всегда выглядит по последнему писку моды, сообщает Politeka.net. При этом на стройной фигуре Нади каждый наряд смотрится идеально.
В этот раз звезда надела короткий топик, благодаря которому оголилась тонкая талия и прекрасный пресс. Сверху Надя надела белую жилетку. А белые шортики отлично сидели на звезде.
Артистка завершила образ разными аксессуарами.
"Приветики 🤍", - написала Дорофеева, поставив геолокацию: "Одесса".
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За 15 минут публикация собрала почти 20 тысяч лайков и много комментариев.
"Ожог глаз от такой красоты", - написал ошеломленный муж Дорофеевой, певец Владимир Дантес.
"Бывал в Одессе много раз и горя не знаю", "Твоя Фигура 🔥😍", "Когда будет ребенок??", "Почему мне так нравятся твои образы?", "Какая красивая✨", "Какой стиль😍💔 НЕВЕРОЯТНАЯ!", "И эта красота сейчас гуляет по улицам Одессы🙌❤️", "Вау, БОГИНЯ❤️❤️❤️🔥🔥🔥😍😍😍", "Шикарная❤️❤️❤️❤️🤍🤍🤍🤍🤍", "Надя😍С каждым постом ты всё больше и больше заставляешь влюбиться в тебя🤤", - написали другие пользователи сети.
Отметим, Надя Дорофеева старается правильно питаться, а также занимается спортом. По признанию артистки, у нее не сразу проявилась любовь к занятиям.
Напомним, Дорофеева в топе сверкнула точеной фигуркой, которой можно позавидовать
Как сообщала Politeka, Дорофеева в узком костюмчике показалась в полный рост
Также Politeka писала, Дорофеева в топе с вырезом завела многотысячную толпу