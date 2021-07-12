Певица Надя Дорофеева поделилась с фанатами кадрами из фотосессии для косметического бренда

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась забавными кадрами из фотосессии для косметического бренда.

На новых снимках Надя позирует в уютной комнате, где проходили съемки, она фотографирует себя в зеркало на телефон. Перед камерой певица появилась в стильном пестром костюмчике, который красиво подчеркнул ее изящные формы. Волосы артистки собраны в кокетливые хвостики, а на ее лице легкий аккуратный макияж.

В подписи к фото Дорофеева написала: "Нашла недавно фотку со съемок, и вот как раз сегодня вышел ролик в этом образе с мейком для фотосессий. Уже можно смотреть". Пользователи начали засыпать Надю комплиментами в комментариях: "Очень идут эти хвостики", "Я уже смотрела. Мне очень понравилось", "Красотка", "Икона стиля", "Нереальная", "Красивая". Также прокомментировал снимок Нади ее муж Владимир Дантес, написав: "Оуууу".

Напомним, Дорофеева в топе сверкнула точеной фигуркой, которой можно позавидовать: "Эстетика".

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