Есть, на что посмотреть

Украинская певица Надя Дорофеева, которая не так давно начала сольную карьеру, поделилась яркими кадрами с отдыха

Как передает Politeka.net, 31-летняя Дорофеева сегодня является символом молодежи. За ее стилем и образом жизни следят миллионы, ей подражают молодые девушки и берут с нее пример.

Сама Дорофеева пытается соответствовать своему статусу, тщательно следя за своими образами, внешним видом и, конечно же, фигурой.

Как известно, на своих концерта Надежда часто появляется в довольно откровенных нарядах, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Чтобы выглядеть на все 100% артистка активно занимается спортом. При этом, судя по многочисленным сторис Нади и ее мужа Владимира Дантеса, в еде себя певица не ограничивает.

На свежих фото Надя показала, как наслаждается отдыхом, загорая на солнце. Она сфотографировалась в оригинальном купальнике, показав идеальный плоский животик. На теле артистки были капли воды.

Напомним, что Надя Дорофеева показала достоинства фигуры, муж не выдержал: «Это же подарок богов».

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева показала свой животик, задрав майку: "Рай для пацанов".

Также Politeka писала, что Надя Дорофеева без стыда сверкнула фигурой в прозрачных брюках: "Это был разрыв!".