Популярна українська співачка Надя Дорофєєва похвалилася плоским животом, задерши маєчку

Артистка від природи дуже струнка, тому їй не гріх похвалитися фігурою перед шанувальниками, повідомляє Politeka.net.

У своїх акаунтах в Instagram і "Тік Ток" співачка часто постає в цікавих образах. Так, цього разу зірка зняла себе в рожевій маєчці і довгих джинсах. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Для додачі кадру особливої пікантності співачка задерла маєчку, блиснувши плоским животом і тонкою талією.

Також на кадрах співачка, трохи вигиналася, щоб в більш вигідному світлі продемонструвати достоїнства фігури.

"Всім мяу", - написала Надя.

Публікація в "Тік Ток" зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Рай для пацанів🤭 ⏭️", "Надюшо, ти просто шикарна на фото 🥰🥰🥰😁😁😁😅😅😅🥺🥺🥺", "який прес", " це хто тут така красива💔 💔 💔", " аоаоаоа яка красива🛐", " якби садили за красу, то ти б найперша сіла😍 😍 😍", "шо ж ти така класна то💚", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Надя Дорофєєва не тільки співачка, але також блогер-мільйонник. На її Instagram підписані п'ять мільйонів осіб, а на "Тік Ток" - три мільйони. Пости швидко збирають тисячі лайків і багато коментарів.

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