Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як запалювала на популярному фестивалі
Як пише Politeka.net, в Instagram зірки з'явилися фото і відео з концерту, на якому артистка виконувала свої сольні пісні. Як відомо, Дорофєєва лише півроку займається сольною кар'єрою, але вже встигла випустити перший альбом.
На концерті Надя з'явилася в пікантному костюмі, в якому прекрасно можна було розгледіти достоїнства її фігури.
"2 дні чистого кайфу і дофаміну. Спасибі кожному, хто був на @atlasweekend", - підписала пост зірка.
Чоловік Дорофєєвої, Володимир Дантес не зміг пройти повз пост.
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"Це ж не попа, а подарунок богів))", - прокоментував відео музикант.
Шанувальники теж не залишили Надю без компліментів.
"Я відчула цю неймовірну атмосферу навіть через екран», «була пожежа», «Dantes вчора відповідав за дощ, а Надія за вогонь», «DOROFEEVA завжди горить», «Кращий виступ», «Надя з гітарою кайф», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Дорофєєва після салону краси здивувала несподіваною зачіскою: "Ну що за...".
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