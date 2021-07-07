Шанувальники були в захваті

Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як запалювала на популярному фестивалі

Як пише Politeka.net, в Instagram зірки з'явилися фото і відео з концерту, на якому артистка виконувала свої сольні пісні. Як відомо, Дорофєєва лише півроку займається сольною кар'єрою, але вже встигла випустити перший альбом.

На концерті Надя з'явилася в пікантному костюмі, в якому прекрасно можна було розгледіти достоїнства її фігури.

"2 дні чистого кайфу і дофаміну. Спасибі кожному, хто був на @atlasweekend", - підписала пост зірка.

Чоловік Дорофєєвої, Володимир Дантес не зміг пройти повз пост.

"Це ж не попа, а подарунок богів))", - прокоментував відео музикант.

Шанувальники теж не залишили Надю без компліментів.

"Я відчула цю неймовірну атмосферу навіть через екран», «була пожежа», «Dantes вчора відповідав за дощ, а Надія за вогонь», «DOROFEEVA завжди горить», «Кращий виступ», «Надя з гітарою кайф», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дорофєєва після салону краси здивувала несподіваною зачіскою: "Ну що за...".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва розбавила компанію Потапа і Позитива: кадри.

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