Популярна українська співачка Надя Дорофєєва поділилася яскравими кадрами свого виступу

Артистка після 10-річної роботи в групі "Время и стекло" зайнялася сольною кар'єрою, повідомляє Politeka.net. Зараз зірка, як самостійна одиниця бере участь в різних зйомках і заходах. Днями Надя виступила на музичному фестивалі "Atlas Weekend".

Красуня поділилася яскравими кадрами свого виступу в Instagram. Як видно по знімках, Надя поміняла кілька образів. Так, зірка співала на сцені в білому костюмі з вирізами, з рожевою перукою і з гітарою. Крім того, співачка виступала в прозорих брюках.

На виступ Дорофєєвої з колегами з групи MOZGI прийшла маса народу.

"Всім спасибі ! Чекаю зустрічі з вами на наступних концертах 💙", - написала артистка.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Любимо і до нових зустрічей♥️"," а ми як чекаємо 😍", " а ми як чекаємо😍 😍 😍 🔥 🔥 🔥", " цей образ🔥, кайф😍", " спасибі тобі і твоїй команді!🔥 а так-же з річницею вас, Надя і Вова! Будьте завжди веселими, щасливими і щоб з кожним роком ваш шлюб ставав і міцнішим і міцнішим❤️", " 🔥 🔥 🔥 і ми теж чекаємо зустрічі з тобою💗", " Найкраща😢 😍❤️", "Це був розрив!", - написали користувачі Мережі.

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