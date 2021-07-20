Популярная украинская певица Надя Дорофеева продемонстрировала один из своих любимых нарядов
Популярная артистка, начавшая сольную карьеру в прошлом году, старалась выложиться максимально в каждом новом клипе и на своем первом сольном концерте. Причем для своих выступлений у звезды подобран список нарядов, которые чаще всего Надя показывает на сцене.
Одним из таких является костюм с полупрозрачными черными штанами, маленьким топиком на тонких бретельках и болеро ярко-синего цвета. В таком наряде недавно Надя покорила публику на новом концерте, где выступила с новыми композициями.
Как можно заметить, Надя не скрывает – она любит экспериментировать, показывать фигуру и поэтому ее часто называют настоящей стильной бунтаркой.
Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украину: "Я вообще не уважаю таких людей"
Жизнь знаменитого украинского актера оборвалась незадолго до дня рождения: его будут помнить поколения
Оля Полякова оказалась в клинике и рассказала, что произошло: «Посмотрите, я сделала…»
На "Танцях з зірками" нашли замену легендарному Григорию Чапкису: "Похож на Кена из Барби"
Стихия забрала жизнь украинского врача: за 20 лет успел спасти сотни детей
В своих образах Дорофеева старается сочетать смелые направления и романтические детали. Сама певица называет свой стиль как трэш-гламур, но подмечает, что несмотря на большое количество нарядов, есть в ее гардеробе вещи, которые она хранит на память не один год.
Напомним, Дорофеева в топе сверкнула точеной фигуркой, которой можно позавидовать
Как сообщала Politeka, Дорофеева в узком костюмчике показалась в полный рост
Также Politeka писала, Дорофеева в топе с вырезом завела многотысячную толпу