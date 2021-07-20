Популярная украинская певица Надя Дорофеева продемонстрировала один из своих любимых нарядов

Популярная артистка, начавшая сольную карьеру в прошлом году, старалась выложиться максимально в каждом новом клипе и на своем первом сольном концерте. Причем для своих выступлений у звезды подобран список нарядов, которые чаще всего Надя показывает на сцене.

Одним из таких является костюм с полупрозрачными черными штанами, маленьким топиком на тонких бретельках и болеро ярко-синего цвета. В таком наряде недавно Надя покорила публику на новом концерте, где выступила с новыми композициями.

Как можно заметить, Надя не скрывает – она любит экспериментировать, показывать фигуру и поэтому ее часто называют настоящей стильной бунтаркой.

В своих образах Дорофеева старается сочетать смелые направления и романтические детали. Сама певица называет свой стиль как трэш-гламур, но подмечает, что несмотря на большое количество нарядов, есть в ее гардеробе вещи, которые она хранит на память не один год.

Напомним, Дорофеева в топе сверкнула точеной фигуркой, которой можно позавидовать

Как сообщала Politeka, Дорофеева в узком костюмчике показалась в полный рост

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