Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала подписчикам как правильно готовить традиционную итальянскую лимонную пасту

Как пишет Politeka.net, несмотря на безумный график известная певица Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру, успевает радовать своих фанов нежными фотографиями и интересными видео, которые публикует в своем мини-блоге в Instagram.

На этот раз красотка поделилась с фолловерами рецептом традиционной итальянской лимонной пасты региона Пьемонт. Видео Надя записала в летнем черном костюме с элегантным топом.

"Если объединить пасту и лимоны получится традиционная лимонная паста региона Пьемонт. А если добавить к этому любимый Martini Fiero & Tonic - можно перенестись на Сицилию прямо из своей кухни", - говорит Надя.

Певица записала подробный пошаговый рецепт блюда, хотя и очень волновалась.

"Надеюсь, я не опозорюсь. Погнали", - шутит Дорофеева.

Жена Владимира Дантеса говорит, что особенно это блюдо сочетается со стаканчиком Martini.

Заметим, что подписчики эксучастницы группы "Время и стекло" оценили рецепт.

Ранее Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес попал под удар стихии в Киеве, пугающие кадры: "Ща як вальне".

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