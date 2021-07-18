Телеведуча Леся Нікітюк спокусила Володимира Дантеса на очах у всіх, кадри потрапили в мережу

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Леся Нікітюк часто радує свою армію шанувальників яскравими фото і відео в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кумедними знімками, на яких позує в цікавій локації, а на одному з кадрів відображена в компанії чоловіка Наді Дорофєєвої Володимира Дантеса.

Як видно, перед камерою Леся з'явилася в зухвалій мінісукні цікавого фасону, яка підкреслила її струнку фігуру і довгі ноги. Волосся телезірки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

На одному зі знімків до ніг Нікітюк пригорнув Володимир Дантес, і треба сказати, що виглядає він дуже дивно, як ніби п'яний. У підписі до публікації телеведуча написала: "Ну тут все логічно... гарячий цех, гаряча ведуча. Хлопчина @vladimirdantes підкотив".

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