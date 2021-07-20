Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала ніжний образ поруч з молодим блогером

Не так давно Надя розповіла про намір завести дітей. За словами Наді, це станеться тоді, коли вони з чоловіком будуть до цього готові. Тоді зірка також додала, що сольна кар'єра точно не є перешкодою для материнства.

При цьому також Надя сказала, що зараз вони з Володимиром Дантесом поки не збираються цього робити і живуть для себе. Нещодавно в соціальній мережі шанувальники ж знову підняли тему материнства, нехай і жартома.

Артистка зробила кілька фото з молодим Тік-ток блогером, проте деякі моменти на представлених кадрах зацікавили фанатів. Особливо, вільний в області талії наряд співачки і сама поза, яку вона прийняла для фото.

Ось що пишуть в мережі:

"Зібралися з Надею познімати Тіктоки😂 💖; А ви випадково не сестри?;; Ви так схожі🔥; ніби близнючки😍; ви випадково не сестри🤔; ви Наді тримаєте живіт, ніби у неї хтось всередині😂;

Варто нагадати, про вагітність в інтерв'ю навесні Надя сказала:

"Ніколи мене кар'єра не зупиняла в цьому питанні, як багато хто думає. Вся справа в тому, що ми з Вовою ще просто не готові. Дане питання в нашій родині фігурує постійно. Ми самі жартуємо в соціальних мережах про поповнення, але ми це зробимо через наше спільне і усвідомлене рішення", – розповіла детальніше зірка.

Нагадавши, Дорофєєва в короткому топі на прогулянці приголомшила навіть Дантеса: "опік очей від такої краси".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва у вузькому костюмчику здалася в повний зріст, змусивши Дантеса завити: "вже можна...".

Також Politeka писала, що Дорофєєва в топі блиснула витонченою фігуркою, якій можна позаздрити:"естетика".