Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, потрапив у біду на автомобілі
Як пише Politeka.net, Володимир Дантес став відомим завдяки другій "фабриці". Після цього Наталія Могилевська взялася продюсувати співака, але через деякий час Виконавець взяв творчу паузу і до 2019 року не випускав нових пісень. А зараз красень знявся в декількох успішних кліпах, а також випустив альбом "Твоя улюблена музика".
Не забуває Дантес і про соціальні мережі, де ділиться найцікавішим. Цього разу Володимир вирішив показати, яка біда трапилася з ним у Києві.
На відео Володимир їде в машині, коли в столиці була гроза і йшла сильна злива.
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"Ща як вальне. Блискавки-жесть. Ховаємося", - написав Дантес.
На другому відео Володимир вже сховався і здався сам.
"Я стою в найбезпечнішому місці", - написав Дантес.
"А я вас попереджав. Значить став в самому безпечному місці під деревами, тут ще стовп якийсь електричний. Зник від урагану", - розповів співак.
На наступному сторі на вулиці був сильний вітер і Володимир почав переживати, що дерева не зможуть встояти.
"Тримайтеся дерева", - підписав відео Дантес.
На останньому сторіс Володимир вже їхав, коли йшла сильна злива.
"Їдуть всі 2 км на годину, так як нічого не видно", - написав Дантес.
"А ось це вже страшно. Дуже страшно", - сказав співак.
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