Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала, як розважається біля дзеркала

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною українською співачкою. Красуня стала дуже популярною завдяки групі" Время и Стекло", а зараз зайнята сольною кар'єрою. Дівчина не забуває про соціальні мережі, де ділиться найцікавішим з фанатами.

Цього разу Надя здалася в міні, влаштувавшись зручніше на стільці. Красуня сиділа перед дзеркалом, пустившись в танок. Відео красуня записала для Тікток, але опублікувала в Instagram.

"Кожен раз, коли я опиняюся біля дзеркала", - написала Надя під відео.

Фанати подивилися ролик більше 100 тисяч разів і написали коментарі:

"Хто хотів би бути на місці дзеркала?", "Кожен день і кожен раз", "всі ми трохи надя", "постійно так коли опиняюся перед дзеркалом"," Надь, тільки що чула в магазині по радіо грала пісня "чому"!!! Не втрималася я, довелося підспівувати", " Ну як можна бути такою красивою?", "Труселя спеціально засвітила?".

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