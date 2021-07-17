Известная украинская певица Надя Дорофеева показала яркое видео в сети и заинтриговала поклонников

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Надя Дорофеева, которая после расклада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру, часто радует фанатов яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети ярким видео со своего выступления на фестивале Atlas Weekend, а также анонсировала новые грандиозные концерты в украинских городах и за рубежом.

На видео звучит одна из новых сольных песен Нади – "Вечеринка", а сама она в разных образах выступает на сцене. Также в ролике показали огромное количество зрителей, которые пришли послушать и посмотреть выступление звезды. А она в свою очередь, как видно, отрабатывает на все сто процентов.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Вас было 250 000 человек на первых двух днях @atlasweekend, почти 4 олимпийских стадиона. Смотри на моем YouTube-канале, как это было. И увидимся на следующих концертах". Также певица добавила города и даты своих следующих выступлений.

Напомним, Дорофеева в коротком топе на прогулке ошеломила даже Дантеса: "Ожог глаз от такой красоты".

Как сообщала Politeka, Дорофеева в узком костюмчике показалась в полный рост, заставив Дантеса взвыть: "Уже можно...".

Также Politeka писала, что Дорофеева в топе сверкнула точеной фигуркой, которой можно позавидовать: "Эстетика".