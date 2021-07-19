Известная украинская певица Надя Дорофеева показала, как развлекается у зеркала
Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной украинской певицей. Красотка стала очень популярной благодаря группе "Время и Стекло", а сейчас занята сольной карьерой. Девушка не забывает о социальных сетях, где делится самым интересным с фанатами.
В этот раз Надя показалась в мини, устроившись поудобней на стуле. Красотка сидела перед зеркалом, пустившись в пляс. Видео красотка записала для ТикТок, но опубликовала в Инстаграме.
"Каждый раз, когда я оказываюсь у зеркала", - написала Надя под видео.
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Фанаты посмотрели ролик более 100 тысяч раз и написали комментарии:
"Кто хотел бы быть на месте зеркала?", "Каждый день и каждый раз", "Все мы немного надя", "Постоянно так когда оказываюсь перед зеркалом", "Надь, только что слышала в магазине по радио играла песня "почему" !!! Не удержалась я, пришлось подпевать", "Ну как можно быть такой красивой?", "Труселя специально засветила?".
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