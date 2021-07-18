Солістка відомої української групи The Hardkiss і фіналістка шоу «Танці з зірками», Юлія Саніна, постала в яскравому образі
Артистка зараз активно стежить за трендами й може ідеально комбінувати кольори в нарядах, пише Politeka.net.
За словами Юлії, в шкільні роки вона не стежила за модою й одягалася в те, що купить мама, але з віком все змінилося. Зараз красуня - одна з найстильніших знаменитостей української естради. У цьому, звичайно, Юлії іноді допомагають стилісти.
На нових фото в Instagram красуня постала в рожевому жакеті, з-під якого визирав чорний топ, і червоних брюках.
Доповненням до образу став макіяж - рожеві тіні з ідеальними стрілками і фіолетові губи, а також коса з вплетеними в неї рожевими нитками.
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Завершили образ різні аксесуари.
"Рожевий💓", - написала Саніна.
Всього за 10 хвилин публікація зібрала понад 2000 лайків.
"Красива!!❤️", "Образ, як завжди, неймовірний! Ви неймовірна", " Ахххх як гаряче! 😍 ❤ ️ ", "Діамант 🔥", " Крутезно-гаряче! 🧡 ", "Привітик Юля! ти найпрекрасніша!","Сильно схожа на Ріанну", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, співачка народилася у родині професійних музикантів, тому з раннього дитинства виступала на сцені, як солістка ансамблю, яким керував її батько.
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