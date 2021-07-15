Солистка известной украинской группы The Hardkiss и финалистка шоу «Танці з зірками», Юлия Санина, покорила стройной фигурой
Популярная певица занимается спортом, и старается правильно питаться, пишет Politeka.net. В результате фигура звезды вызывает настоящий восторг, а некоторых и зависть.
Кроме того, в одном из интервью Юлия рассказала, что посещает косметолога раз в месяц, и проходит ряд процедур, которые нельзя сделать дома.
В своих постах в Инстаграм певица может похвастаться результатами ухода за собой. В частности, на одном из новых фото артистка позировала в красном боди, обтянувшем стройную фигуру, а под сеткой проглядывался стильный топ.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Победитель "Голосу країни" Лазановский прервал концерт для предложения руки и сердца: "Я очень волнуюсь..."
Трагически оборвалась жизнь известной красавицы-телеведущей: полтора года назад похоронила сына
Загорелая София Ротару в крошечных шортиках похвасталась щедрым уловом: "Мальдивы..."
14-летний участник "Голос.Дети" трагически погиб на железной дороге: "родители купили мопед..."
Также певица была в шортах с длинной бахромой и стильном коротком жакете, который она распахнула.
Завершили образ макияж с яркими акцентами и необычная прическа.
За два часа публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев.
"Очень красивая❤🔥", "икона😍", "Вау", "Красотка 🔥🔥", "Космос космический!!!😍😍😍🔥🔥", "Клёвая ❤️", "Ааа в Тернополе😍😍", "Скорее бы уже осень🥲", "Не выношу такие причёски. Вообще не понимаю зачем женщины такое с собой делают. Какому-нить Кейту Флинту ещё мб и шло, но не Юле", - написали пользователи сети.
Напомним, Санина из The Hardkiss с мужем устроила стильную фотосессию в неоновых цветах
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss ошеломила горячим фото с мужем
Также Politeka писала, что Могилевская посветила экстра-декольте перед Саниной из The Hardkiss