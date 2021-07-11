Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала своих поклонников
Как сообщает Politeka.net, новый пост артистки в Ин6стаграм вызвал бурную реакцию.
Юлия Санина показала фото, на котором запечатлена рядом с музыкантами коллектива, в частности и с креативным продюсером и гитаристом The Hardkiss Валерием Бебко, который является ее супругом.
Санина позирует в золотистых штанах и куртке поверх черного топа, образ дополняют массивные украшения и яркий макияж.
Солистка The Hardkiss пригласила поклонников на свое выступление в рамках фестиваля Atlas Weekend.
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«Мы уже заведены и разогретые!🔥🔥🔥🔥», - говорится в сообщении.
Также артистка показала кадры репетиции.
«Будем зажигать», «Уже плету косички!», «Ждем», - пишут в комментариях.
Напомним, Юлия Санина и Валерий Бебко поженились в 2011 году, спустя два года после знакомства. При этом пара долго скрывала свои отношения. 21 ноября 2015 года у Юлии и Валерия родился сын, который получил имя Данил.
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Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss показала свое платье на свадьбу.