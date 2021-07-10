Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина стала приглашенной звездой на шоу «Співають всі»
Как передает Politeka.net, недавно в Украине стартовали съемки масштабного талант-шоу, в котором сотня знаменитостей будут решать судьбу талантливых людей. Кроме основных судей в проекте будут принимать участие приглашенные звезды. Первой звездой стал Валерий Меладзе, который засветился на съемках проекта. Теперь рядом с Натальей Могилевской, которая является главой судей, появилась Юлия Санина из группы The Hardkiss.
Санина стояла рядом с Могилевской, которая без капли стеснения светила своим глубоким декольте. Юлия не смогла сдержать эмоций от увиденного.
«А куда мы пришли? Это что такое? Это что за красота?», - проговорила восторженная артистка.
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Стоит отметить, что в рамках проекта The Hardkiss также выступили на сцене шоу. Сегодня группа является одной из самых популярных в Украине.
Напомним, что Юлия Санина не смогла сдержать эмоций, оказавшись на курорте: «Нам повезло!».
Как сообщала Politeka, Юлия Санина показала свадебное платье: "За последние десять лет впервые...".
Также Politeka писала, что Юлия Санина в белом парике заткнула за пояс известную певицу, поклонники не сдержали эмоций: «Намного круче».