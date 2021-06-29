Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна заткнула за пояс Надю Дорофєєву

Як повідомляє Politeka.net, в акаунті Instagram передачі "ЖВЛ" влаштували модну битву між двома українськими співачками. На фото Саніна і Дорофєєва позували з модним рожевим волоссям. Трендові вбрання красунь теж були схожі.

"Ідеально білий образ і рожеве волосся. У кого вийшло краще створити трендовий look, у співачки Dorofeeva @nadyadorofeeva або фронтвумен групи The Hardkiss @the_hardkiss Юлії Саніної?",- запитали у шанувальників автори аккаунта.

У коментарях думки на рахунок образів розділилися, але практично одноголосно шанувальники віддали голоси за Саніну.

"Образ Юлії то благородніше виглядає", "Все ж таки, тут Юля набагато крутіше і красивіше!", "Юля Саніна взагалі одна з найкрасивіших жінок на українській сцені. Їй підходить будь-який образ», "Юля прекрасна", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Юлія Саніна з чоловіком влаштувала стильну фотосесію в неонових кольорах: "окремий сорт кайфу".

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