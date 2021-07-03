Фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала своє вбрання для весілля друзів

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна поділилася в соцмережі милим фото, на якому показала наряд для відвідування весілля друзів. За словами артистки, вони з чоловіком вже близько десяти років не були на таких заходах в якості гостей.

На новому фото Юля відображена у дворі будинку, вона впевнено крокує по доріжці, мабуть, до автомобіля. Перед камерою красиво з'явилася при повному параді - для Заходу вона вибрала стильний однотонний костюм, який складається з пишної спідниці нижче колін і топа з пишними рукавами і відкритими плечима. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і загадкова посмішка.

У підписі до фотографії Саніна написала: "За останні десять років вперше йдемо з @val_bebko на весілля як гості! Яке ж чарівне і приємне почуття бачити справжню любов і ніжність в наш час. Пара приголомшлива, якщо дозволять – покажу вам в сторіс".

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss не змогла стримати емоцій, опинившись біля моря: "Нам пощастило!».

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss в чорному дала шанувальникам привід для наслідувань: "Це незаконно бути такою...".

Також Politeka писала, Саніна з The Hardkiss з чоловіком влаштувала стильну фотосесію в неонових кольорах: "Окремий сорт кайфу".