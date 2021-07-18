Солистка известной украинской группы The Hardkiss и финалистка шоу «Танці з зірками», Юлия Санина, предстала в ярком образе

Артистка сейчас активно следит за трендами и может идеально комбинировать цвета в нарядах, пишет Politeka.net.

По словам Юлии, в школьные годы она не следила за модой и одевалась в то, что купит мама, но с возрастом все изменилось. Сейчас красотка - одна из самых стильных знаменитостей украинской эстрады. В этом, конечно, Юлии иногда помогают стилисты.

На новых фото в Инстаграм красотка предстала в розовом жакете, из-под которого выглядывал черный топ, и красных брюках.

Дополнением к образу стал макияж - розовые тени с идеальными стрелками и фиолетовые губы, а также коса с вплетенными в нее розовыми нитями.

Завершили образ разные аксессуары.

"Розовый💓", - написала Санина.

Всего за 10 минут публикация собрала более 2000 лайков.

"Красивая!!❤️", "Образ, как всегда, невероятный! Вы невероятная", "Ахххх как горячо! 😍❤️", "Бриллиант 🔥", "Крутезно-горячо! 🧡", "Приветик Юля!ты самая прекрасная!", "Сильно похожа на Рианну", - написали пользователи сети.

Отметим, певица родилась в семье профессиональных музыкантов, поэтому с раннего детства выступала на сцене, как солистка ансамбля, которым руководил ее отец.

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