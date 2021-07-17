Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала своих поклонников яркими снимками

Как сообщает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей странице в Инстаграм, за которой следят 662 тысячи фолловеров.

Черно-белые кадры были сняты во время одного выступления коллектива.

На одном из снимков Санина запечатлена с креативным продюсером и гитаристом The Hardkiss Валерием Бебко, который является ее супругом. Юлия смотри на него и показывает язык.

Кадры активно комментируют в Сети.

«Обожаю это фото 😍 Смешная крутая», «На стиле», «Ну очень красиво», «Ох уж эти внутренние чертики», «Вы просто кайф», - пишут в комментариях.

Напомним, Юлия Санина и Валерий Бебко поженились в 2011 году, спустя два года после знакомства. При этом пара долго скрывала свои отношения. 21 ноября 2015 года у Юлии и Валерия родился сын, который получил имя Данил.

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