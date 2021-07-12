Солистка известной украинской группы The Hardkiss и финалистка шоу «Танці з зірками», Юлия Санина, показала яркие кадры выступления на фестивале Atlas Weekend

Группа Hardkiss завоевала огромную популярность в Украине, пишет Politeka.net. Звезды продумывают выступления и свои образы до мелочей.

В этот раз фронтвумен коллектива впечатлила нарядом. Красотка надела красный сетчатый топ и кожаную юбку из длинной бахромы.

Дополнили образ макияж с акцентом на глаза и прическа из "пучков".

"Спасибо! Друзья, это был незабываемый вечер🔥

Имели честь закрывать фестиваль @atlasweekend. Я так счастлива, что наша встреча состоялась. Я так соскучилась, благодарна за каждую ноту, каждый вздох, что мы делали вместе ❤️ Всей команде @atlasweekend наше восхищение, вам удалось! 🤟🏼

Отдельное СПАСИБО нашей команде и технической команде фестиваля, которые на сцене создали настоящий light and fire шоу, за час перестроив сцену", - написала Юлия.

За два часа публикация собрала более 9000 лайков и много комментариев:

"Нереальные🔥🔥🔥", "Раздали огня! 🤘 Мы все ушли не живые и не железные после такого отрыва 😅❤️", "Какие классные 😍🔥", "Ждем встречи в туре 🔥🤘", "Невероятный КОНЦЕРТТТ !!!!! 😍😍😍😍😍 😍😍😍😍😍😍Вы лучшие! 😍 ".

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