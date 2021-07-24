Известная певица Юлия Санина показала яркие кадры с мероприятия "Вечер премьер"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась яркими кадрами с "Вечера премьер", куда пришла по дресс-коду в белом наряде.

Как видно, на фотографиях Юлия позирует в интересном белоснежном костюме, под пиджаком которого необычная рубашка на веревочках, которая подчеркнула идеальный пресс. Волосы певицы распущены и мягкими кудрями спадают на плечи, а на ее лице легкий макияж. На одном из фото Санина запечатлена на сцене во время выступления, она как будто кокетничает со своим мужем-музыкантом.

В подписи к публикации Юлия написала: "White", а также указала, кто помогал ей создавать этот очаровательный образ. Фанаты тут же принялись комментировать снимки артистки: "Очень крутой образ. Меньше космоса, но тебе очень идёт!", "Ну богиня ж", "Красотка", "Просто огонь. Обожаю, когда настоящая", "Шикарная какая", "Такая красивая", "Очень красивая".

Напомним, Санина из The Hardkiss удивила внешностью в новом ярком образе: "Сильно похожа на Рианну".

Как сообщала Politeka, Игривая Санина из The Hardkiss не сдержала эмоций рядом с мужем: "Ох, уж эти внутренние чертики".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss удивила видом с необычной прической: "Зачем женщины такое с собой делают".