Телеведуча Маша Єфросиніна, співачка Юлія Саніна і зірка "Квартал 95" Юрій Ткач з'явилися разом на одному з шоу

Всі зазначені зірки зараз користуються великою популярністю, тому не дивно, що їх часто запрошують на різні зйомки, пише Politeka.net.

Зокрема, всі троє візьмуть участь у другому сезоні шоу "Маскарад".

"Цього року за звання чемпіона в першій трійці змагатимуться телеведуча Маша Єфросиніна, фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна і гуморист Юрій Ткач, який став капітаном команди. Хто із зірок займе місце в команді конкурентів, стане відомо найближчим часом",- написали автори поста в Instagram-групі українського телеканалу.

Як зазначається, зйомки нового сезону почалися 21 липня. Глядачам пообіцяли масштабну і високотехнологічну сцену.

Примітно, що на розміщених фото Маша Єфросиніна продемонструвала фігуру в чорному вбранні з вирізами, а Юлія Саніна була в синьому костюмі з губами під колір нього. Юрій Ткач вибрав стиль більш класичний.

За дві години публікація зібрала майже 6000 лайків і багато коментарів:

"Класна компанія. Ось через них прям хочеться дивитися", "Ураааа Саніна", "Данилко нехай буде четвертим", " сподіваюся правила змінили на другий сезон!! Тому що в першому - маячня повна!".

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