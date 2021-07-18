Кадры говорят сами за себя

Украинский актер, звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач продолжает эпатировать публику

Как пишет Politeka.net, комик не боится посмеяться над собой, поэтому регулярно радует своих поклонников смешными постановками. На свежем видео Ткач предстал в очень неожиданном виде. Он надел костюм ростовой куклы, превратившись в страуса. Ткача засняли как раз в тот момент, когда он ощупывал тапки другого персонажа.

«Ты что? Не снимай, не снимай», - набросился на оператора Ткач, закрывая камеру.

«Спалили…кря», - подписал видео артист.

В комментариях ему оставили массу приятных слов, однако нашлись украинцы, которых поведение актера разозлило.

«Лучший», «Обожаю», «Какой ты смешной», «Ахахаха. Юрий, вы настоящий страус)», «Юра, Юра. Какой ты прикольный!», «Ничосе страуса откормили)», «ну как в такую жару можно так одеваться», «Ткач ты задолбал, веди себя как взрослый мужик, а не как клоун», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Юрий Ткач из "Квартал 95" ввязался в бой с торговым автоматом и проиграл: "Это истерика".

А еще Politeka сообщала, что Юрий Ткач удивил видом в трусах и пиджаке: «Как вам?».

Также Politeka писала, что Юрий Ткач покорил Лесю Никитюк горячими танцами в обтягивающих шортах: "Видео 18+".