Зірка студії "Квартал 95" засвітив свої веселі танці наодинці в обтягуючих шортах
Відомий український гуморист порадував шанувальників новим кумедним відео, розмістивши його в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Ткач вирішив продемонструвати, як танцює на самоті, поки ніхто не бачить. Зробив це артист, звичайно ж, у своїй власній веселій манері.
Так, на кадрах Ткач хвацько танцює під завзяту музику. Судячи з мікрофону, це відео знято в перервах між зйомками, а на Артисті – сценічний образ. Він одягнений в чорну футболку, кепку і обтягуючі шорти, які підкреслюють його сідниці, що виглядають на цих кадрах неприродно великими. Ткач щосили виляє п'ятою точкою, привертаючи до неї увагу глядачів.
В кінці відео за кадром хтось відкриває двері, лякаючи коміка, який тут же "ніяковіє" і припиняє танцювати.
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"Вері хот секшуал відео", - підписав кадри Ткач.
Його танці вразили відому ведучу Лесю Нікітюк, яка залишила під відео сміються смайли. Фанати Ткача також оцінили його виступ.
"Я подумала, що це Кім, а ні, тут конкурент", "а можна мені теж таку", "Юрець смажить", "Відео 18+", "Ну вогонь же", "Ля який", - пишуть люди.
Нагадаємо, друг Кошового Юрій Ткач вступив у бій з торговим автоматом, але програв.
Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" показав, як справляється з "маніпуляціями" маленької доньки.
Також Politeka писала, що дружина Ткача з "Квартал 95" показала декольте з незвичайного ракурсу.