Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как умело разруливает любые проблемы своей маленькой дочери

Ни для кого не секрет, что свое свободное для работы время Ткач старается максимально посвящать семье: жене Виктории и дочке Лизе. Артист часто делится забавными кадрами из их жизни, добавляя к ним милые описания.

Как пишет Politeka.net, на этот раз комик показал, как реагирует на «манипуляции» дочки. На новом видео Юрий и Лиза плавают в бассейне. Папа держит девочку на руках, а та жалуется ему на что-то плаксивым голосом. Ребенок явно пытается чего-то добиться, однако папа не идет у нее на поводу, а вместо этого решительно советует не расстраиваться из-за того, что ее смущает.

«Та какие там проблемы вообще? Ты просто об этом не думай и все!», - произносит Ткач и мило чмокает дочку в щеку.

Лизу такое решение не устроило, поэтому девочка нырнула под воду, уплывая от папы.

«Манипуляции высшего левела)) На маму не подействовало, пришла ко мне!», - подписал кадры Ткач.

Поклонники тут же отреагировали на пост артиста.

«Боже какой хороший папа всем бы таких пап как он её мило и смешно успокаивает», «С папой надёжнее», «Нельзя показывать всем слезы, я бы на ее месте обиделась на вас», - пишут люди.

Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" показала декольте с необычного ракурса.

Как сообщала Politeka, Ткач и Кошевой из «Квартала 95» жестко подшутили над Киркоровым.

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" устроил громкие разборки с Кошевым, кадры облетели Сеть.