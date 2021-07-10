Украинский актер, звезда «Квартал 95» Юрий Ткач показал рабочий процесс в студии звукозаписи

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал видео, на котором записывал песню для нового проекта. В студии он находился со своим коллегой, главой «Квартал 95» Евгением Кошевым. Юрий Ткач пытался записать песню, но с первого раза у него не получалось.

«Мощь. Киркорова убрать. Лаймы Вайкуле добавить», - подписал сторис комик.

За кадром Кошевой решил жестко подшутить над российским артистом, прокомментировав ремарку Ткача.

«Киркоров невъездной. Немножко нужно убрать», - ответил ему Кошевой, который снимал видео.

Затем Ткач стал записывать песню для очередного проекта, в котором он участвует.

Добавим, что у себя в Инстаграм Кошевой опубликовал фото рабочего процесса, подписав его: «Безголовый поющий Юрий Ткач». Сам Кошевой выглядел очень довольным.

Напомним, что Юрий Ткач на "МастерШефе" не поделил красотку с Хименесом Браво: "Иди сюда, я тебя сейчас...".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" устроил громкие разборки с Кошевым, кадры облетели Сеть: "Сейчас тебе глаз выколю!".

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