Гумористи "Квартал 95" Юрій Ткач і Євген Кошовий дуже бурхливо з'ясовували стосунки

Зоряна сварка потрапила на камеру. Кадрами у своїх "сторіз" в Instagram поділився Ткач, передає Politeka.net.

Так, Юрій увірвався до студії, де біля мікрофона вже стояв Кошовий, і вигукнув обуреним голосом: "Ви наспівалися? Може, звільните, будь ласка, люди чекають!"

"Третю годину співає...)))", - підписав кадри Ткач.

Його колега, який виглядав так, ніби подшофе, з язиком, що заплітався, відповів: "Я не можу... Я в караоке тут з ранку стирчу...".

"У нас черга!", - заперечив Євгену Юрій, зірвавшись вже на крик.

Кошовий не розгубився й загрозливо підняв догори руку, в якій тримав олівець: "Я зараз тобі око виколю!"

Переможений Ткач ретирувався підібгавши хвоста.

"Ух, який злий", - промовив він, віддаляючись.

Звичайно, це всього лише чергова смішна сценка, яку зірки "Квартал 95" розіграли перед публікою. Залишається тільки поаплодувати таланту гумористів.

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