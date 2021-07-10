Гумористи "Квартал 95" Юрій Ткач і Євген Кошовий дуже бурхливо з'ясовували стосунки
Зоряна сварка потрапила на камеру. Кадрами у своїх "сторіз" в Instagram поділився Ткач, передає Politeka.net.
Так, Юрій увірвався до студії, де біля мікрофона вже стояв Кошовий, і вигукнув обуреним голосом: "Ви наспівалися? Може, звільните, будь ласка, люди чекають!"
"Третю годину співає...)))", - підписав кадри Ткач.
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Його колега, який виглядав так, ніби подшофе, з язиком, що заплітався, відповів: "Я не можу... Я в караоке тут з ранку стирчу...".
"У нас черга!", - заперечив Євгену Юрій, зірвавшись вже на крик.
Кошовий не розгубився й загрозливо підняв догори руку, в якій тримав олівець: "Я зараз тобі око виколю!"
Переможений Ткач ретирувався підібгавши хвоста.
"Ух, який злий", - промовив він, віддаляючись.
Звичайно, це всього лише чергова смішна сценка, яку зірки "Квартал 95" розіграли перед публікою. Залишається тільки поаплодувати таланту гумористів.
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