Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач насмешил видео своей перепалки с «психом»
Как известно, популярный артист и звезда сериала «Однажды под Полтавой» любит смешить людей не только на экране, но и в обычной жизни. Как пишет Politeka.net, на этот раз Ткач поделился новым видео в Инстаграм, в котором показал себя в необычном «наряде».
Так, в начале видео комик стоит с эксцентричной меховой шапкой на голове. Бело-желтый аксессуар украшен длинными перьями, которые то тут, то там торчат из шапки, делая ее еще более необычной на вид.
Ткач смотрит куда-то в сторону и произносит: «Шо? Шо ты разорался? Возвращаю, возвращаю, на! Уже не кричи». Затем камера перемещается вправо, и зрители могут увидеть, что комик обращается к манекену. Ткач вернул своему собеседнику шапку, пожаловавшись на его «несговорчивость».
«Ой, на глаза…Слушай, прекрати, я тебя прошу…Псих!», - подытожил свой странный перфоманс юморист.
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Его поклонники тут же отреагировали на этот пост.
«Юрий, очень талантливый актер. Удачи», «Шапка горца-хипстера», «Юр, то манекен», «Жара давит?», - пишут люди.
Напомним, Юрий Ткач поразвлекался на сеновале с красоткой Сопонару из "Женского квартала".
Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" застукала женатого Ткача в кровати с другой.
Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" поразил появлением без привычной лысины.