Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач насмешил видео своей перепалки с «психом»

Как известно, популярный артист и звезда сериала «Однажды под Полтавой» любит смешить людей не только на экране, но и в обычной жизни. Как пишет Politeka.net, на этот раз Ткач поделился новым видео в Инстаграм, в котором показал себя в необычном «наряде».

Так, в начале видео комик стоит с эксцентричной меховой шапкой на голове. Бело-желтый аксессуар украшен длинными перьями, которые то тут, то там торчат из шапки, делая ее еще более необычной на вид.

Ткач смотрит куда-то в сторону и произносит: «Шо? Шо ты разорался? Возвращаю, возвращаю, на! Уже не кричи». Затем камера перемещается вправо, и зрители могут увидеть, что комик обращается к манекену. Ткач вернул своему собеседнику шапку, пожаловавшись на его «несговорчивость».

«Ой, на глаза…Слушай, прекрати, я тебя прошу…Псих!», - подытожил свой странный перфоманс юморист.

Его поклонники тут же отреагировали на этот пост.

«Юрий, очень талантливый актер. Удачи», «Шапка горца-хипстера», «Юр, то манекен», «Жара давит?», - пишут люди.

Напомним, Юрий Ткач поразвлекался на сеновале с красоткой Сопонару из "Женского квартала".

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" застукала женатого Ткача в кровати с другой.

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" поразил появлением без привычной лысины.