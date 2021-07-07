Популярный отечественный юморист Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", показал себя на архивном фото

Как пишет Politeka.net, Евгений женат на Ксении более 10 лет. У пары за это время появились двое дочерей, которые уже успели проявить таланты на большой сцене. Кошевой в Инстаграм решил написать пост, посвященный годовщине свадьбы:

"14. 2007. 2008. 2014. 2021 ШИФР на сегодня такой. Это Любовь".

"ОЧЕНЬ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ, МОЯ БЕСТИЯ. С ГОДОВЩИНОЙ", - признался в итоге в любви Евгений.

На фото, которое Кошевой опубликовал в Инстаграм, Евгений был стройным и в белом костюме. Рядом находилась Ксения в свадебном наряде.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Поздравляю ! Надеюсь , этот пиджак ты сохранил", "Браво, горько", "Любви вам", "Поздравляю, будьте счастливы и любите ещё больше", " Какой вы здесь молодой, красивая пара, счастья вам на веки", " Золотой галстук- это залог успеха семейной пары".

Напомним, дочь Кошевого решилась на кардинальные перемены во внешности

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