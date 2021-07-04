Жена известного украинского юмориста Евгения Кошевого Ксения показала, как релаксирует в выходной

Как пишет Politeka.net, Ксения и Евгений более 10 лет в браке. У пары родились две дочери, которые уже успели проявить себя на сцене. Супруга Кошевого не такая публичная, как муж, но иногда делится интересным контентом в Инстаграм с украинцами.

В этот раз Ксения решила показать, как проводит время в воскресенье. Красотка была раздетой и лежала на кушетке, надев на волосы защитную шапочку. Как можно понять, Кошевая решила этот день посвятить себе и заняться приятными косметическими процедурами.

"Воскресенье. Самое время заняться собой. Релаксирую от этих волшебных кистей. Мне так нравится, девочки", - сказала Кошевая под кадрами в Инстаграм.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

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