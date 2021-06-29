Известный украинский комик Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", отправился с семьей на отдых в Грецию, появились фото
Евгений Кошевой вместе с женой, дизайнером, Ксенией и дочерьми , Варварой и Серафимой, отправились на отдых за границу, сообщает Politeka.net.
Ксения опубликовала несколько сторис, в которых засветила царские деликатесы и не только вдали от Украины.
В частности, красотка похвасталась бокалом шампанским, опусти в нее вишню. А на фоне заметен бассейн с голубейшей водой.
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Также красотка показала, чем угощается в Греции. На столе можно заметить тарелку с румяными креветками и другими с морскими вкусностями.
Позже роскошная блондинка похвасталась стройной и подтянутой фигурой в купальнике. Жена Кошевого выглядит превосходно, ведь на ней никак не отразились две беременности.
На еще одном видео Ксения показала, что Серафима научился плавать.
"Ура, наконец-то ребенок научился плавать! Давай-давай-давай", - с радостью в голосе произнесла Ксения.
Отметим, Евгений и Ксения Кошевые поженились еще в 2007 году. К слову, жена артиста уже давно сотрудничает со студией "Квартал 95", для которой ее фирма шьет сценические наряды для различных программ продакшена.
У бренда Ксении налажено собственное производство.
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