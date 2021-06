Дочери звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого эффектно проявили себя на сцене

Ксения Кошевая поделилась забавным видео со своими дочерями - младшей дочкой Серафимой и 12-летней Варварой в Инстаграм в разделе сториз. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах девочки поют на сцене в школе профессионального вокала. Юные красотки в деловых костюмах стильного покроя - свободный пиджак и широкие брюки. Серафима в ярко желтом, а Вартвара надела костюм цвета айвори. Онпозируют на сцене для фото маме, а в слеудующих видео по очереди поют зарубежные хиты. Интересно, что в школе детям устраивают звездные занятия - это когда к ним на занятия приходит кто-то из знаменитостей. Например, недавно приходила Надя Дорофеева.

"Дебют", - подписала видео с младшей дочерью Ксения.

Cерафима исполнила песню на английском Gianni Don Carlo feat. RAiK - Every Time I See You.

Ранее мы писали, что несмотря на свой юный возраст, Варвара Кошевая уже успела засветиться на телевидении и продемонстрировать собственные таланты на разных шоу. Кроме того, Варя известна своей любовью к макияжу и нарядам.

