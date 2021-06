Дочки зірки "Квартал 95" Євгена Кошового ефектно проявили себе на сцені

Ксенія Кошова поділилася кумедним відео зі своїми дочками-молодшою донькою Серафимою і 12-річною Варварою в Instagram в розділі сторіз. Про це пише Politeka.net.

На кадрах дівчатка співають на сцені в школі професійного вокалу. Юні красуні в ділових костюмах стильного крою-вільний піджак і широкі штани. Серафима в яскраво жовтому, а Вартвара одягла костюм кольору айворі. Онпозируют на сцені для фото мамі, а в слеудующих відео по черзі співають зарубіжні хіти. Цікаво, що в школі дітям влаштовують зіркові заняття - це коли до них на заняття приходить хтось із знаменитостей. Наприклад, нещодавно приходила Надя Дорофєєва.

"Дебют", - підписала відео з молодшою дочкою Ксенія.

Серафима виконала пісню англійською Gianni Don Carlo feat. RAiK - Every Time I See You.

Раніше ми писали, що незважаючи на свій юний вік, Варвара Кошова вже встигла засвітитися на телебаченні і продемонструвати власні таланти на різних шоу. Крім того, Варя відома своєю любов'ю до макіяжу і нарядам.

Нагадавши, дружина Кошового з " Квартал 95 "на пляжі блиснула не тільки розкішними ніжками:" у бездоганному...".

Як повідомляла Politeka, молодша дочка Кошового з " Квартал 95 "попрацювала над зовнішністю мами, що вийшло:" Ох і Сімейка...".

Також Politeka писала, що "перекошений" Кошовий з " Квартал 95 "біля дівчини в білому халаті показав, як перетворюється по клацанню:"якщо раптом...".