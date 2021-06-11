Жена звезды «Квартал 95», украинского юмориста Евгения Кошевого поделилась женскими секретами

Как передает Politeka.net, Ксения Кошевая уже более 10 лет замужем за комиком. Пара воспитывает двух дочерей. Несмотря на публичность мужа, Ксения предпочитает вести свою страницу в Инстаграм только под настроение.

В свежих сторис Кошевая опубликовала несколько видео, сделанных в кабинете у косметолога. Женщина лежала на кушетке, пока специалист наносила ей на лицо очищающее средство.

«И снова здравствуйте. Я сегодня опять у своей волшебницы Иннуси», - обратилась к поклонникам Ксения, рассказав, что будет пробовать японскую косметику.

На следующих сторис Кошевая появилась в бинтах, показав, на что приходится идти ради красоты. Она смеялась и шутила, что похожа на мумию.

«Иннусь, а что сейчас происходит?», - спросила она.

«Сейчас идет бандажирование, чтобы ты была еще прекраснее», - ответила ей косметолог.

«Как скажешь. Главное, чтобы помогло», - заявила Кошевая и засмеялась.

Ранее мы писали, что Ксения Кошевая занимается производством одежды. На страничке своего бренда она появилась в стильном легком платье. 36-летняя красотка прогулялась среди деревьев, демонстрируя роскошную фигуру.

Напомним, что Евгений Кошевой решил показать, каким был до облысения, есть повод: "Сегодня ровно 20 лет...".

Как сообщала Politeka, дочери Евгения Кошевого уже блистают на сцене, будут певицами: "Дебют".

Также Politeka писала, что жена Кошевого из "Квартал 95" показала, какой беды наделала стихия в их дворе: "Какой кошмар!".